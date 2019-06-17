Объём грузоперевозок в Молдове вырос почти на треть

0

По данным Национального бюро статистики, с начала года по апрель автотранспортные компании перевезли 3,6 миллионов тонн товаров. Это на 27,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

45,4% от общего объёма пришлось на столичные предприятия. Далее следуют центральные регионы – 29,8%, северные регионы – 15,8%, южные регионы – 5,9%, Гагаузия – 3,1%.

Объём грузоперевозок с помощью железнодорожного транспорта в январе-апреле 2019 года составил 1,6 млн тонн товаров. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.