Объявленный в розыск житель села Парканы благополучно нашёлся

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16 марта 65-летний житель села Парканы Иван Бондаренко ушёл из дома в неизвестном направлении. По словам родственников, заявивших о розыске, мужчина находился в депрессивном состоянии.

Всё это время сотрудники милиции вели поиск пропавшего сельчанина. Один из родственников 24 марта сообщил о том, что у сельского магазина случайно заметил мужчину, похожего на разыскиваемого.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, всё это время пенсионер по ночам прятался на заброшенных дачных участках. А днём приходил на сельское кладбище к могиле своей супруги.

В настоящее время мужчина передан родственникам, которые инициировали розыск.

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