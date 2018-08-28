Объявленный сегодня в розыск житель Кишинёва был найден мёртвым в колодце

Величко Сергей ушёл на рыбалку 5 дней назад, после чего пропал без вести. Сегодня он был найден мёртвым.

По данным полиции, его бездыханное тело было найдено сегодня в пустом колодце в селе Кошкалия Каушанского района.

На место прибыли сотрудники полиции, которорым предстоит определить обстоятельства, при которых скончался мужчина.

Напомним, что сегодня полиция Каушан объявила 33-летнего жителя муниципия Кишинёв в розыск. 23 августа он отправился на рыбалку в село Кошкалия, где проживают его родители. С того дня связь с ним прервалась.