Объявленный сегодня в розыск житель Кишинёва был найден мёртвым в колодце

Объявленный сегодня в розыск житель Кишинёва был найден мёртвым в колодце

Величко Сергей ушёл на рыбалку 5 дней назад, после чего пропал без вести. Сегодня он был найден мёртвым.

По данным полиции, его бездыханное тело было найдено сегодня в пустом колодце в селе Кошкалия Каушанского района.

На место прибыли сотрудники полиции, которорым предстоит определить обстоятельства, при которых скончался мужчина.

Напомним, что сегодня полиция Каушан объявила 33-летнего жителя муниципия Кишинёв в розыск. 23 августа он отправился на рыбалку в село Кошкалия, где проживают его родители. С того дня связь с ним прервалась.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md