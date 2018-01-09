Объявленного в международный розыск молдаванина схватили на румынской границе

Ордер на арест выдан немецкими властями за совершение преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.

38-летний гражданин Молдовы и Румынии, объявленный в международный розыск, был задержан румынскими пограничниками. Мужчина попытался пересечь границу через КПП «Стынка», однако после проверки его документов выяснилось, что путешественник разыскивается за преступления, совершенные в Германии, сообщает deschide.md.

Молдаванина задержали и передали румынским правоохранительным органам для дальнейших разбирательств.