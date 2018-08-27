Объявленного в международный розыск молдаванина поймали в Румынии

Сотрудники Пограничной полиции Румынии поймали и передали компетентным органам гражданина Молдовы, объявленного ранее в розыск властями Германии.

По данным ведомства, 26 августа, приблизительно в 01.30, пограничникам на КПП Албица документы предъявил 31-летний гражданин Молдовы, пассажир микроавтобуса марки Mercedes, пишет realitatea.md.

Во время контроля выяснилось, что на имя мужчины власти Германии выдали ордер на арест по факту преступления, совершённого против собственности на территории этой европейской страны. Мужчина был передан сотрудникам Службы уголовных расследований для принятия необходимых юридических мер.