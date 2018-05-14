Объявленная в розыск воспитанница тираспольского детского дома вернулась целой и невредимой

Объявленная в розыск воспитанница тираспольского детского дома вернулась целой и невредимой

Всё время, пока её искали, она находилась у друзей в селе Парканы Слободзейского района.

Ранее мы сообщали, что 15-летняя Милена Чайникова, являющаяся воспитанницей местного детского дома, ушла из учреждения в среднюю школу № 11 около восьми утра 24 апреля. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Сегодня, 14 мая, в МВД Приднестровья сообщили, что воспитанница детского дома вчера самостоятельно вернулась в учреждение. В связи с этим, розыск несовершеннолетней Милены Чайниковой прекращён.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md