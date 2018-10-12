Объявлен новый “желтый код” в связи с заморозками

Объявлен новый “желтый код” в связи с заморозками

В последующие три дня на территории Республики Молдова ночью и днем ожидаются заморозки. Температура опустится до -2 градусов. 

В данной связи метеорологами был объявлен желтый код. Он вступит в силу этой ночью и продлится до 15 октября.

– В ночные и утренние часы 13 октября в зонах с низким атмосферным давлением, а также 14 и 15 октября на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки интенсивностью -1… -2°С, – отмечается в прогнозе. 

В то же время днем будет тепло. Столбики термометров достигнут +20… +22 градусов.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md