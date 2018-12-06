Обгоревшие тела мужчины и женщины нашли спасатели после пожара в Резинском районе

В результате пожара в селе Чинишеуцы Резинского района погиб 63-летний хозяин дома и 59-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в Службу 112 поступил в ночь на 6 декабря. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь захватил жилище площадью 35 квадратных метров. По данным ГИЧС, эпицентр пожара находился в зоне, где была установлена печь, а рядом с ней был обнаружен обгоревший труп 63-летнего хозяина жилища. В соседней комнате спасатели нашли бездыханное тело 59-летней женщины.

Пожарным удалось в кратчайшие сроки потушить огонь и предотвратить его распространение. В результате возгорания было уничтожено 70% поверхности помещений. Обстоятельства и причину пожара предстоит выяснить специалистам.

В связи с этим представители ГИЧС призывают всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности в отопительный сезон. Жителей страны призывают быть внимательными при использовании нагревательных устройств и приборов, а также не использовать легковоспламеняющиеся жидкости при топке печи.

По данным ГИЧС, с начала 2018 года было зарегистрировано 1 583 пожаров, в результате которых погибли 104 человека.