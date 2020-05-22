Обезврежена преступная группировка, торговавшая наркотиками на севере страны (ФОТО)

Обезврежена преступная группировка, торговавшая наркотиками на севере страны (ФОТО)

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с сотрудниками ИП Унген и Фалешт пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на незаконном обороте наркотиков. Были задержаны шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет.

Наблюдение за преступной деятельностью группы велось с 2019 года. Было установлено, что подозреваемые продавали различные виды наркотиков на севере страны. В результате проведённых обысков были обнаружены и изъяты: марихуана, 2 870 евро, более 100 тыс. леев, мобильные телефоны, устройства для измельчения и взвешивания наркотических веществ.

Трое обвиняемых были взяты под стражу, ещё трое находятся под следствием на свободе. В случае обвинительного приговора им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md