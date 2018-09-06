Обесточенные села, затопленные дворы, поврежденные дороги и мосты: спасатели рассказали о последствиях вчерашнего дождя

Обесточенные села, затопленные дворы, поврежденные дороги и мосты: спасатели рассказали о последствиях вчерашнего дождя

Согласно представленной Генеральным инспекторатом чрезвычайных ситуаций информации, прошедшие на территории страны 5 сентября дожди обесточили 22 населенных пункта в 9 районах страны. По состоянию на 06.00 6 сентября без электричества оставались 3 населенных пункта в Тараклии и Гагаузии. 

Наибольший ущерб был нанесен населенным пунктам Кайраклия и Новоселовка Тараклийского района, где пожарные выкачали воду из дворов многих домов. В селе Лингура Кантемирского района дождь повредил примерно 2 км дороги, а в селе Кышла – два моста. Еще 10 км местной дороги повреждены в селе Тартаул этого же района, а в селах Дойна, Лопэцика и Московей Кагульского района дождь затопил дворы многих домов.

На местах работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым предстоит оценить причиненный ущерб. Тем временем осадки, по прогнозам синоптиков, пройдут и сегодня, а также в последующие дни.

 

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