Обеспечение условий для роста и обучения детей – приоритет для президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон посетил детский сад «Красная Шапочка» в селе Троицкое Чимишлийского района, где воспитываются 40 малышей. Этот садик ранее получил помощь от Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” в рамках общенациональной программы поддержки дошкольных учреждений страны. На основании обращений, ранее поступивших от администрации и родителей, детскому саду была передана необходимая мебель, а сейчас подарена посуда, в которой учреждение остро нуждается.

– Учитывая, что в этом году детсад отмечает 50-летие со дня основания, я искренне поздравил коллектив, а педагогов и родителей также поблагодарил за преданность делу и активное участие в воспитании подрастающего поколения. Кроме того, заверил их, что мы будем и далее прилагать необходимые усилия для обеспечения условий, безопасных и комфортных для роста и обучения детей в дошкольных учреждениях, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Сегодня глава государства поздравил также супругов-долгожителей Бориса и Варвару Бояриновых из села Троицкое. Недавно они отметили 59 лет совместной жизни. Игорь Додон пожелал им здоровья и процветания, добавив, что я высоко ценю их взаимоуважение и преданность друг другу, которые они пронесли сквозь годы.