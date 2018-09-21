Обещанного примэрией три месяца ждут: работы по обустройству дополнительной полосы на Букурешть затянулись в 6 раз

В конце мая этого года столичные власти обещали, что новая полоса на улице Букурешть появится в течение двух недель. Однако открыли ее только сейчас, почти в конце сентября, а работы до сих пор не завершили, пишет realitatea.md.

Как отмечает источник, до сих пор удалось переместить столбы, светофоры и камеры наблюдения за дорожным движением. Также было изменено место остановки общественного транспорта “Площадь Овидиу”, расширена площадь парковки у супермаркета по бульвару Дачия и оборудован тротуар. По завершении работ по реконструкции здесь обещают оборудовать

Ожидается, что дополнительная полоса поможет разгрузить поток автомобилей на пересечении улиц Льва Толстого и Букурешть, где обычно образовывались пробки. Стоимость работ оценили в 370 тысяч леев.