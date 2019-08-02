Обещали – выполнили: при содействии социалистов на Буюканах отремонтировали 3 улицы (ФОТО)

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Жители трёх улиц – Ксенопол, Сучевица и Гибу – дождались ремонта, которого ждали на протяжении 35 лет. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динарий Кожокару.

Два года подряд жители данных улиц обращались к нам с жалобами и просьбами. После многочисленных встреч фракции ПСРМ наконец-то удалось добиться выделения средств из муниципального бюджета на ремонт улиц, – прокомментировал Кожокару.

Социалист также добавил, что по указанным адресам будут отремонтированы тротуары и установлена детская площадка.