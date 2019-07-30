Обещали – выполнили! Инициированный социалистами капитальный ремонт крыш некоторых столичных домов – в разгаре (ВИДЕО)

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Инициированный социалистами капитальный ремонт крыш некоторых столичных домов – в разгаре. Сегодня одну из таких многоэтажек, по адресу Друмул Виилор, 42/3, посетил председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару, который лично ознакомился с ходом работ.

– К нам постоянно поступали письма от жильцов этого дома, поскольку он весь протекал – с одного конца до другого. Вместе с фракцией ПСРМ нам удалось заложить деньги в бюджет, чтобы этот дом мог быть отремонтирован. Прошли все процедуры тендеров. На данный момент уже идут работы, – сказал он.

Зная о том, что работы, в большинстве случаев, ведутся не очень качественно, социалисты распределили между собой адреса, чтобы лично контролировать ход ремонта. По словам Кожокару, в секторе Центр капитально отремонтируют крыши еще трех домов, а частично – еще несколько десятков многоэтажек. Стоит отметить, что такие работы ведутся, по инициативе социалистов, во всех секторах муниципия.