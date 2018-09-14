Обещали – сделали: социалисты отозвались на просьбу кишиневцев о ремонте дороги (ФОТО)

Один из проездов во дворы на бульваре Дачия на Ботанике уже не один год выглядел как лунный пейзаж, и никому до этого не было дела.

Горожане, проживающие в домах по улицам Христо Ботев, Дачия и Матей Мило пришли на прием к мунсоветнику от Партии социалистов Никите Цуркану с просьбой отремонтировать дорогу. Он пообещал решить вопрос в течение месяца.

– В планах перекрыть асфальтом всю дорогу, сразу сказал, что это временная мера, ибо в некоторых местах дыры достигали 15 см в глубину. Обещали – сделали! – написал на своей странице Цуркан.