Обещали – сделали: по инициативе социалистов вспомогательная школа в Кишиневе получила новую мебель (ФОТО)

0

Не только обещания, но и конкретные дела! Партия социалистов в очередной раз сдержала свое слово. Вчера, благодаря инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете во главе с председателем Ионом Чебаном, вспомогательная школа №6 для детей с особенностями в развитии получила новую высококачественную мебель.

Коллектив школы и родители учащихся поблагодарили всех причастных к этому событию, особенно выделив Иона Чебана.

– Иван Васильевич, вы обещали – вы выполнили. Спасибо! – отметили они.