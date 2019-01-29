Обещали – сделали: по инициативе социалистов вспомогательная школа в Кишиневе получила новую мебель (ФОТО)

Обещали – сделали: по инициативе социалистов вспомогательная школа в Кишиневе получила новую мебель (ФОТО)

Не только обещания, но и конкретные дела! Партия социалистов в очередной раз сдержала свое слово. Вчера, благодаря инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете во главе с председателем Ионом Чебаном, вспомогательная школа №6 для детей с особенностями в развитии получила новую высококачественную мебель.

Коллектив школы и родители учащихся поблагодарили всех причастных к этому событию, особенно выделив Иона Чебана.

– Иван Васильевич, вы обещали – вы выполнили. Спасибо! – отметили они.

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