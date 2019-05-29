Обещал устроить продавцами, но заставил оказывать сексуальные услуги: в столице задержали подозреваемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних

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50-летний житель Криково был задержан по подозрению в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

Было установлено, что подозреваемый с начала 2018 года воспользовался уязвимым положением пяти молодых девушек, среди которых – двое несовершеннолетних, и принудил их к занятию проституцией.

16-летних девушек пообещали устроить в качестве продавцов в магазине фруктов, расположенном на столичном Центральном рынке. Впоследствии девушки были вынуждены предоставлять сексуальные услуги клиентам, которых подыскивал задержанный. За оказанные услуги жертвы получали по 500 леев с каждого клиента, после чего отдавали деньги “хозяину”.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 21 мая подозреваемый был арестован на 20 дней. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет.