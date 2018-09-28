Обещал сделать кухню, но оставил с носом: в Приднестровье мебельный мастер обманул доверчивую клиентку

Мастер по изготовлению мебели обманул доверие 33-летней жительницы Днестровска. Три месяца назад потерпевшая передала мужчине более 600 долларов США. Согласно заключённому договору, он должен был изготовить кухонную мебель.

Однако, как пишет пресс-служба МВД ПМР, получив деньги на приобретение материалов, мастер забыл о выполнении обязательств. От общения с заявительницей долго уклонялся. Впоследствии подозреваемый вернул незначительную часть денежных ценностей и снова пропал.

По заявлению потерпевшей ведётся разбирательство. В отношении ранее судимого 39-летнего жителя Слободзейского района рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Как выяснилось, в послужном криминальном списке обманщика уже значатся две судимости за совершение аналогичных преступлений.