Обещал помочь с незаконной постройкой за 5 700 евро: сотрудники НАЦ задержали правонарушителя

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5 700 евро запросил житель Кишинёва за помощь в легализации несанкционированного строительства. Антикоррупционная прокуратура и НАЦ задержали подозреваемого в злоупотреблении властью.

Мужчина получил 5 700 евро от владельца частного дома в обмен на обещание повлиять на сотрудников претуры сектора Рышкановка и помочь с легализацией пристройки, возведённой без разрешения и подтверждающих документов.

Владелец дома всё же решил обратиться в НАЦ. В итоге этим утром подозреваемый был задержан, а на его имя возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый помещён под стражу на трое суток. В случае обвинительного приговора ему грозит тюремное заключение сроком до 6 лет или штраф в размере до 200 000 леев.