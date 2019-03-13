Обещал подвезти, но по дороге изнасиловал: житель Гагаузии проведет почти 10 лет за решеткой за надругательство над несовершеннолетней

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Прокуратура Гагаузии приговорила к 9 годам 11 месяцам и 15 дням лишения свободы жителя автономии за преступления сексуального характера, совершенные по отношению к несовершеннолетней.

Прокурорам удалось установить, что в ноябре 2018 года, спустя несколько месяцев после освобождения из тюрьмы, мужчина, направляясь на автомобиле в муниципий Комрат, подобрал по дороге 17-летнюю девушку, которая намеревалась доехать автостопом до Чадыр-Лунги. Пообещав довезти несовершеннолетнюю до пункта назначения, обвиняемый усадил ее в машину, однако по пути следования свернул в сад, где изнасиловал жертву.

За свои преступные действия мужчина был приговорен к 9 годам 11 месяцам и 15 дням заключения в пенитенциаре закрытого типа. Приговор может быть обжалован.