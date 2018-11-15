Объекты культурного наследия и психотропные вещества были изъяты во время задержания членов ОПГ (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники главного Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками ИП Оргеева и бригадой спецназнасчения «Fulger» задержали 4 мужчин в возрасте от 30 до 48 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба полиции РМ, ранее было установлено, что подозреваемые являются членами преступной группировки, которая распространяла на территории Оргеевского района психотропные вещества типа Subutex в особо крупных размерах. Наркотические средства ввозились контрабандой из стран ЕС и Украины, а далее продавались на территории страны по цене 1 500 леев за таблетку зависимым людям, в том числе заключённым в пенитенциарных учреждениях.

Обезвредить преступную группировку удалось в результате специальных действий правоохранительных органов (слежка, контролируемые закупки, а также расследование под прикрытием), которые проводились в течение 3 месяцев. За этот период правоохранителям удалось определить вовлечённых в преступную схему людей и места хранения наркотиков.

В результате ряда обысков, проводимых в домах и автомобилях задержанных, были найдены наркотические вещества в большом количестве в виде таблеток Subutex и Suboxon, марихуана, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, а также объекты историко-культурного наследия, происхождение которых предстоит установить.

По данному делу идёт расследование. Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.