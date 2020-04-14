Обчистили склад на полмиллиона леев: трое злоумышленников задержаны (ФОТО)

Обчистили склад на полмиллиона леев: трое злоумышленников задержаны (ФОТО)

Трое мужчин в возрасте от 36 до 44 лет были задержаны по обвинению в совершении кражи в особо крупных размерах. Ранее они попадались в руки правоохранителей за различные правонарушения.

13 января полиция Яловен возбудила уголовное дело по факту кражи. В период с 3 декабря 2019 года по 11 января 2020 года неизвестные украли со склада аксессуары и запчасти для автомобилей стоимостью более полумиллиона леев.

13 апреля преступники были задержаны на 72 часа, у них была изъята часть имущества. Подозреваемые признали свою вину.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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