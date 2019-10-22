Обчистили квартиру на 25 000 леев: двоих домушников-рецидивистов удалось задержать (ВИДЕО)

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Двое жителей столицы в возрасте 26 и 36 лет были задержаны на 72 часа за совершение квартирной кражи.

В полицию обратилась 34-летняя владелица квартиры и рассказала, что из дома пропали материальные ценности. На короткое время женщина покинула жилище, а когда вернулась, обнаружила пропажу денег и ценных вещей. Пока её не было, злоумышленники украли 3 900 леев, два ноутбука, духи, две золотые цепочки. Общий ущерб составил 24 900 леев.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемые проникли на крышу многоквартирного дома, расположенного на улице Н. Тестимицану, откуда спустились на балкон квартиры и через окно вошли внутрь. Вскоре они были задержаны. Мужчины признали свою вину, сообщив, что некоторые из украденных товаров продали. Часть вещей была обнаружена правоохранительными органами в домах задержанных. Стоит отметить, что ранее злоумышленников судили за аналогичные правонарушения.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему уголовному законодательству, задержанным грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.