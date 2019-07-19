Обчистили авто и украли электроинструменты: в Бендерах поймали двоих подростков-нарушителей

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18 июля в отделение милиции с. Кицканы обратились две женщины. Они сообщили, что их обокрали.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, у одной из автомобиля пропали деньги, автомагнитола и бензопила. Другая сообщила, что ночью из незапертого гаража во дворе её дома кто-то украл электропилу и болгарку.

В результате было установлено, что кражи совершили два 15-летних подростка. Таким образом они решили раздобыть деньги на карманные расходы.

Для храбрости выпив вина, несовершеннолетние сначала обчистили автомобиль. Затем воришки пробрались в чужой двор и из гаража вынесли электроинструменты. Похищенное нарушители принесли в дом к одному из подростков, а позже перепрятали в лесу.

По факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.