Обчищал дома и сбывал краденое в соседней стране: вору из Бричан вынесли приговор

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Прокуратура Бричан вынесла сегодня приговор местному жителю. Мужчина отправится в тюрьму за грабежи, совершённые в период с 2017 по 2019 годы.

Обвиняемый проникал в чужие дома и выносил ценные вещи – золото, компьютеры, телевизоры. Украденное мужчина продавал в Черновцах на Украине.

15 ноября по требованию прокуратуры задержанный был приговорён к лишению свободы на 3 года, с отбыванием наказания в тюрьме полузакрытого типа. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 22 500 леев, оплатить судебные издержки в размере 7 560 леев и гражданские иски, поданные потерпевшими, на сумму более 35 000 леев.

Стоит отметить, что в начале этого года мужчина уже был осуждён за контрабанду и незаконный оборот наркотиков с отсрочкой отбывания наказания.