Оба разрушительных пожара в Кишиневе локализованы

Оба разрушительных пожара в Кишиневе локализованы

Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщила порталу moldpres.md пресс-секретарь этого ведомства Лилиана Пушкашу, в результате пожаров никто не пострадал.

На данный момент пожарные работают над полной ликвидацией возгораний. Причины возникновения пожаров предстоит определить специалистам.

Напомним, первоначально сильнейший пожар вспыхнул на крыше Института микробиологии и биотехнологии Академии наук на Телецентре. Чуть позже стало известно о возгорании в торговом центре Lunedor на пересечении улицы Измаильской и бульвара Кантемир.

К ликвидации огня был привлечен весь столичный гарнизон пожарных.

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