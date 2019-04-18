Оазис чистоты: Молдова в списке стран с низким уровнем загрязнения воздуха (КАРТА)

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Молдова среди европейских стран считается местом с относительно чистым воздухом. Это следует из исследования, опубликованного в European Heart Journal.

По меньшей мере, более 50% территории Республики Молдова покрыто зеленью, пишет realitatea.md со ссылкой на bani.md. Согласно исследованию, опубликованному источником, карту Европы можно условно разделить на области, где воздух чистый или загрязнённый. В Молдове этот показатель оценили как умеренный.

Эксперты из European Heart Journal составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. В список лидеров по чистоте вошли Испания, Франция, Бельгия, Норвегия, Эстония. В то же время Польша, Словакия, Болгария и Сербия были названы странами с самым загрязнённым воздухом.

В среднем человек, проживающий в Европе, теряет два года своей жизни из-за загрязнения атмосферы. По оценкам экспертов, около 800 000 европейцев ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха. Это около 17% на 5 миллионов смертей, случающихся в Европе каждый год. От 40 до 80% смертных случаев приходятся на сердечно-сосудистые или цереброваскулярные заболевания, вызванные неблагоприятным воздействием атмосферных загрязнителей на здоровье населения. Авторы исследования утверждают, что загрязнение воздуха может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем, такие как инфаркт миокарда, гипертония, инсульт и сердечная недостаточность.