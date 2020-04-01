О возвращении – просить

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МИДЕИ о том, как добраться до Молдовы в условиях закрытых границ

Пандемия вируса COVID-19 заставила более полутора сотен стран мира закрыть свои границы. Многие граждане Республики Молдова остались за пределами нашей страны и задают массу вопросов о том, как им вернуться на родину.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало на своём сайте ответы на часто задаваемые вопросы гражданами РМ, которых пандемия застала за рубежом.

Риск – неблагородное дело

– Я – гражданин Республики Молдова, но у меня есть вид на жительство в другом государстве, где сейчас и нахожусь. Хотел бы вернуться в Молдову к семье. Как мне поступить?

– Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в Республику Молдова в период пандемии COVID-19 и оценить все риски подобного путешествия. Обращаем внимание на то, что большинство стран применяют ограничительные меры для поездок: запрет на въезд и выезд из определённых зон, закрытие некоторых пунктов пересечения границы или введение обязательного периода соблюдения карантина. Таким образом, на вашу поездку могут повлиять ограничения, введённые транзитными государствами, и она может стать дополнительным фактором распространения инфекции COVID-19, поставив под угрозу безопасность вашей семьи. МИДЕИ подчёркивает, что возможность предоставления консульской помощи может быть лимитирована по причине введения некоторыми странами ограничений на передвижение. Уведомления о поездках в другие страны можно посмотреть на сайте www.mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19.

– Я нахожусь на отдыхе/в командировке/в гостях/в другой стране, которая аннулировала международные регулярные рейсы. Как мне вернуться в Молдову?

– МИДЕИ рекомендует связаться с туристическими агентствами и авиакомпаниями для выяснения рейсов/альтернативных возможностей для возвращения домой. Обращаем внимание, что многие страны приостановили воздушное сообщение с государствами из зон риска, а сухопутные границы многих европейских стран закрыты. Таким образом, для того чтобы избежать риска быть заблокированным на границе, МИДЕИ рекомендует проконсультироваться по поводу поездок в другие страны (www.mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19) и связаться с дипломатической миссией или консульским офисом РМ в стране вашего пребывания или в ближайшей расположенной дипмиссии Молдовы для уточнения информации о пунктах пересечения границы, через которые разрешены въезд/выезд/транзит. Список дипломатических миссий с их контактными данными можно найти по адресу www.mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf.

Посольства не располагают финансовыми ресурсами для покрытия затрат, связанных с приобретением авиабилетов или проездных документов на другой вид транспорта (поезд, автобус и т. д.) для возвращения граждан РМ на родину. Эта ответственность полностью лежит на самих гражданах. Усилия посольств, особенно в нынешней ситуации, сосредоточены на исключительных случаях предоставления консульской помощи лицам, находящимся в затруднительном положении.

Билет – за счёт пассажира

– Может ли посольство оплатить мне билет на самолёт или на другой вид транспорта до РМ?

– Посольства не располагают финансовыми ресурсами для покрытия затрат, связанных с приобретением авиабилетов или проездных документов на другой вид транспорта (поезд, автобус и т. д.) для возвращения граждан РМ на родину. Эта ответственность полностью лежит на самих гражданах. Усилия посольств, особенно в нынешней ситуации, сосредоточены на исключительных случаях предоставления консульской помощи лицам, находящимся в затруднительном положении.

– Как быть в тех случаях, когда срок пребывания в стране проживания истёк или это произойдёт в ближайшее время?

– МИДЕИ рекомендует обратиться в миграционные службы или к местным властям страны нахождения, чтобы продлить право на пребывание или сделать исключение, учитывая введённые ограничения на пересечение границ. Если невозможно получить данную информацию у местных властей, необходимо обратиться за помощью к дипмиссиям или консульским отделам РМ.

В колл-центре подскажут

– Я застрял в стране, где у Республики Молдова нет ни посольства, ни консульства. Куда мне обратиться за консульской помощью? Что сделать, чтобы вернуться в Молдову?

– В таких случаях рекомендуем связаться с ближайшей дипмиссией или консульским офисом нашей страны или же позвонить в колл-центр МИДЕИ по номеру телефона +373 22 788722 (mfa.gov.md/ro/content/centrul-de-apel), чтобы получить необходимую консульскую помощь и определить возможный вариант вашего возвращения в Республику Молдова. Список дипломатических миссий с их контактными данными можно найти по адресу www.mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf.

– У меня не получается связаться с дипломатической миссией РМ за рубежом. Как быть?

– Сейчас дипмиссии РМ за рубежом ежедневно принимают тысячи звонков. В этих обстоятельствах призываем вас связываться с посольствами по электронной почте или обращаться в колл-центр МИДЕИ по номеру телефона +373 22 788722. В исключительных случаях (несчастный случай, смерть и др.) номера экстренных служб посольств доступны 24/24 – www.mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf.

От школьника до мигранта

– Я – сезонный работник. Мой трудовой договор/срок пребывания в стране, где работаю, истёк. Как мне вернуться в Молдову?

– Чтобы продлить период нахождения в стране вашего нынешнего пребывания из-за введённых при пересечении границ ограничений, обратитесь в миграционную службу или к местным властям страны вашего проживания на данный момент. А чтобы определить возможный вариант возвращения в РМ, свяжитесь с дипломатической миссией РМ в стране вашего нахождения. Посольства через все доступные каналы связи предоставят обновлённую информацию о ситуации в государствах аккредитации и возможностях возвращения на родину.

– У меня заключён трудовой договор за границей, но работодатель меня предупредил, что я могу быть уволен в связи с пандемией коронавируса. Как мне быть?

– Если станет известно об увольнении, поинтересуйтесь о гарантиях и предоставляемых выплатах в стране вашего пребывания в связи с пандемией. В случае если работодатель известит о приостановлении трудовой деятельности работника, следует попросить у него письменное подтверждение. Это позволит обратиться за помощью к адвокату, в специализированную НПО, которые смогут проконсультировать и подсказать возможные решения.

– Я – ученик/студент, обучающийся за границей. Учебный процесс приостановлен на неопределённое время. Как мне быть в условиях закрытия границ, как я могу вернуться домой, в Молдову?

– Обучающимся за границей необходимо связаться с учебным заведением и убедиться в том, что в дальнейшем можно будет продолжить обучение дистанционно. Для того чтобы определиться с одним из ва-

риантов возвращения в РМ, рекомендуем связаться с посольством РМ в стране нахождения. Посольство через все доступные каналы связи предоставит обновлённую информацию о ситуации в государстве аккредитации и возможностях возвращения в страну.

– В данный момент я нахожусь в Молдове, но хочу вернуться в страну, где учусь/работаю. Есть ли вообще возможность это сделать сейчас?

– Регулярные воздушные и чартерные рейсы, международное железнодорожное сообщение приостановлены. Если гражданин настаивает на том, чтобы покинуть территорию РМ через сухопутные границы, сообщаем, что как соседние государства, так и многие другие страны ввели ограничения на перемещение, в том числе и для тех граждан, у которых есть вид на жительство в них. На веб-страницах и в профилях Фейсбука МИДЕИ, дипломатических миссий и консульских офисов Республики Молдова можно найти информацию и обновлённые данные о возможности осуществления поездок и условиях въезда и транзита.

– Я нахожусь за пределами РМ, и в ближайшие дни у меня истекает срок действия Зелёной карты и полиса медстрахования. Как мне быть?

– При истечении срока действия медицинского полиса или Зелёной карты необходимо связаться с компанией, которая оказывала данные услуги, и продлить право на страховку на весь период чрезвычайной ситуации.

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Чартеры – по спискам

Власти страны хотят, чтобы наши сограждане вернулись домой из-за границы, но вынуждены были прибегнуть к ряду ограничений из-за существующего на данный момент высокого риска ввоза в страну коронавируса. Благодаря запретам удалось уменьшить число импортированных случаев COVID-19 до 1–2 в день.

Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. Глава государства отметил, что власти намерены и дальше держать ситуацию под контролем. Чартерные рейсы будут организованы при соблюдении ряда условий.

– Это будет официально, через МИДЕИ. Будут составлять списки, куда войдут матери с детьми, студенты, граждане, нуждающиеся в лечении, семьи. Очень прошу понимания со стороны граждан. Мы хотим, чтобы вы попали домой, и делаем для этого всё возможное. Думаю, ежедневно будет несколько утверждённых рейсов. МИДЕИ через посольства будет составлять списки, утверждать в Комиссии по чрезвычайным ситуациям и согласовывать с авиакомпаниями. Вот таким образом будут организованы чартеры, – рассказал президент.

Подготовила Любовь Чегаровская