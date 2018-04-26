О точном местонахождении троллейбусов №30 отныне можно узнать при помощи приложения

Теперь популярная программа для смартфонов Eway может показать положение столичных троллейбусов 30-го маршрута на карте в режиме реального времени.

Так, планируя перемещение по городу, горожане смогут определить момент выхода из дома таким образом, чтобы сократить ожидание на остановке, или, наблюдая движение ближайшего троллейбуса по маршруту, согласовывать с ним темп своего приближения к остановке.

Информация о движении троллейбусов в реальном времени стала доступна благодаря результатам пилотного проекта, реализованного RTEC на 30-м троллейбусном маршруте: его машины оборудованы бортовыми компьютерами, к которым, кроме периферийных устройств специального назначения, подключены приемники глобальной навигационной системы GPS. Бортовые компьютеры с коротким интервалом запрашивают у своих приемников GPS текущие координаты троллейбуса и передают их в электронный диспетчерский центр RTEC, откуда их получает интернет-сервис eway.md и периодически обновляет положение обозначения троллейбуса на карте.

Эта же информация доступна из программы для смартфона Eway, которую можно установить из Google Play или Apple App Store. Инициатива использования Eway для информирования пассажиров принадлежит муниципальному советнику от Партии социалистов Антону Лядскому. Его предложение было поддержано украинской фирмой Easyway, которой принадлежит сервис Eway в нескольких странах Европы, рассмотрено департаментом транспорта примэрии и RTEC на специально созванном совещании, и технически реализовано в короткий срок. Помощь на всех стадиях реализации проекта – оказал также руководитель проектов RTEC Андрей Павлович Постика.

Несколько заинтересованных сторон эффективно сработали, и теперь Eway выдает пассажирам информацию о положении троллейбусов на маршруте в реальном времени. Услуга является результатом эффективной кооперации на добровольных началах и бесплатна для всех.

Сейчас информация о движении доступна только для троллейбусов 30-го маршрута, только через сервис eway.md, только через Интернет. Но это лишь первый штрих, начало пути к современной системе информирования пассажиров общественного транспорта столицы Молдовы.

Впереди – установка в салонах троллейбусов информационных дисплеев, информирующих о маршруте, указывающих текущее положение машины на нём и наступающие остановки. На остановках будут установлены информационные табло, указывающие расписание прибытия транспорта и фактическое ожидаемое время его прибытия. Вся эта информация будет доступна и в интернете, и не только через Eway, но и через другие популярные интернет-сервисы, для всего общественного транспорта нашего города.