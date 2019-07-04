Страшные последствия стихии на юге страны: деревья падали на газопроводы, блокировали въезды в больницы и трассы, а ветер сносил крыши зданий

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Вчера, 3 июля, непогода обрушилась на юг страны. В связи с этим помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в более 30 чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, спасатели убирали упавшие в результате сильного ветра деревья в районах: Бессарабка, Каушаны, Штефан-Водэ, Чимишлия, Тараклия, а также в АТО Гагаузия. По данным ГИЧС, пожарные убрали три дерева, одно из которых упало на газопровод в населённом пункте Исерлия Бессарабского района. Подобные операции проводились и в муниципии Комрат, где 4 дерева заблокировали въезд на территорию районной больницы. А в селе Чукур-Минджир Чимишлийского района упавшее дерево частично заблокировало трассу М3.

Согласно оперативной информации, были разрушены крыши ряда зданий во всех районах, где прошлась стихия. В муниципии Комрат были повреждены крыши двух многоэтажек и 4 частных жилых домов. Кроме этого, ливень и ветер снёс крыши более 30 домов и крышу детского лагеря в Кирсово. По данным ГИЧС, было также снесено 10 листов шифера с крыши лицея в городе Бессарабка и более 120 листов шифера с крыши лицея и Дома культуры населённого пункта Садаклия того же района.

В то же время из-за сильного ветра была повреждена крыша Дома культуры в селе Сэиць Каушанского района – там было снесено 50 листов шифера. А в населённом пункте Токуз была частично разрушена крыша детского сада из металлочерепицы площадью 200 квадратных метров. В селе Берзоая Штефан-Водского района из-за стихии на жилой дом рухнула антенна сотовой связи, в результате чего было разрушено 20 листов шифера, а также частично повреждён чердак дома.

Согласно оперативным данным, переданным территориальными подразделениями ГИЧС, 49 населённых пунктов 5 районов юга страны были отключены от электроэнергии вплоть до утра 4 июля. Районные комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят оценку нанесённого ущерба.