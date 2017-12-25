О чем следует помнить, собираясь покупать и использовать фейерверки

Во время зимних праздников для развлечения активно используются пиротехнические изделия.

В целях предотвращения инцидентов из-за некачественных изделий Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком настоятельно рекомендует покупать пиротехнические изделия следует в авторизованных точках продажи.

Согласно закону о режиме пиротехнических изделий, запрещается:

– торговля пиротехническими изделиями на рынках, в сети мелкорозничной торговли или за пределами авторизованных торговых точек;

– хранение и/или торговля пиротехническими изделиями в многоквартирных жилых домах, в учреждениях культуры и образования или подобных учреждениях, в помещениях и на трибунах стадионов, в парках культуры и отдыха, в помещениях, расположенных в подземных переходах, в аэропортах, в помещениях автовокзалов и железнодорожных вокзалов, в киосках, в торговых лавках, на лотках, с ручных тележек, автоприцепов, автолавок и на территории взрывоопасных и/или пожароопасных предприятий;

– продажа или передача другим способом пиротехнических изделий во владение потребителям, не достигшим возраста 18 лет;

– разборка, переделка пиротехнических изделий или их использование не по назначению;

– использование пиротехнических изделий в населенных пунктах в ночное время с 22.00 до 7.00, за исключением салютов по случаю событий национального или международного значения.

Следует покупать пиротехнические изделия, маркированные надлежащим образом на молдавском языке, содержащие по крайней мере имя и адрес импортера, тип и категорию пиротехнического изделия, срок годности, минимальный возраст пользователей и минимальное расстояние безопасности при их использовании, с приложением инструкции по правильному использованию. Кроме того, пиротехнические изделия должны содержать информацию об их использовании снаружи или внутри помещений.

К каждому предмету необходимо давать инструкцию, содержащую четкую информацию. Инструкция может быть прикреплена непосредственно к пиротехническим изделиям или упаковке, главным условием является то, чтобы текст на молдавском языке четко отображался.

Ранее полиция выступила с призывом покупать фейерверки только в разрешенных местах.