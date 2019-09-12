О чем говорили в Москве Лавров и Попеску

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Главы внешнеполитических ведомств Молдовы и России встретились в среду в Москве. Нику Попеску и Сергей Лавров обсудили весь спектр двусторонних отношений и условились приложить все усилия для их нормализации. Дипломаты не обошли вниманием торгово-экономические контакты, ситуацию в регионе, а также вопрос приднестровского урегулирования, пишет Accent TV.

В ходе двусторонней встречи со своим российским коллегой Нику Попеску подчеркнул, что Республика Молдова заинтересована в восстановлении взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Глава МИДЕИ добавил, что нормализация отношений между Молдовой и Россией – один из приоритетов внешней политики нашей страны.

– Я рассматриваю свой визит как начало совместной работы по нормализации отношений между Россией и Молдовой. Это одно из важнейших направлений внешнеполитической деятельности правительства Молдовы. В ходе встречи была отмечена важность восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических связей, нынешнее состояние которых не отвечает ни интересам наших стран, ни нашим возможностям, – заявил Попеску. – Мы приветствуем такой настрой и готовы отвечать взаимностью, готовы к совместному поиску решений тех вопросов, которые накопились, и готовы их решать, опираясь на очень хорошую базу – Договор о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Этот документ в полной мере сохраняет свою актуальность, – отметил Лавров.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили весьма широкий спектр вопросов. За последние 3 года проблем действительно накопилось немало, в первую очередь потому, что любые контакты на уровне правительств были заморожены. Отныне ситуация кардинально изменится.

– Договорились активизировать и поставить на более регулярную основу контакты между нашими дипломатическими службами. Мы предложили возобновить практику подписания двухлетних планов-консультаций между министерствами иностранных дел, – подчеркнул Лавров.

В рамках встречи обсуждалось также сотрудничество в сфере культуры и образования, гуманитарные проекты. Особое внимание было уделено защите работающих в России граждан Молдовы.

– В наших интересах защищать граждан и России, и Молдовы. Мы собираемся возобновить работу над проектами ряда двусторонних соглашений в области трудовой миграции, обеспечения пенсий, взаимного признания документов об образовании, конвертации водительских прав. Также молдавская сторона предложила новые инициативы, такие как предметный разговор о снижении тарифов на роуминг между нашими странами, – отметил глава МИДЕИ РМ. – Мы подняли вопрос о необходимости принять меры по сохранению позиций русского языка в Молдове, и наши коллеги приняли это к сведению. Рассчитываю, что это позволит не допустить искусственного сужения пространства для русскоязычных и русских в Республике Молдова, – заявил его российский коллега.

Стороны также договорились принять необходимые меры для того, чтобы без ограничений соблюдался безвизовый режим для граждан двух стран, и обратили внимание на необходимость обеспечения прав журналистов на свободу профессиональной деятельности. Ни для кого не секрет, что предыдущая власть всеми способами препятствовала российским представителям СМИ выполнять свои профессиональные обязанности на территории нашей страны. Отдельное внимание министры уделили приднестровскому вопросу. Попеску заявил, что Кишинёв рассчитывает на помощь Москвы в поисках жизнеспособного плана политического урегулирования приднестровской проблемы на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

– Мы подтвердили готовность России продолжать выполнять функции посредника на переговорах и гаранта договоренностей с целью выполнения и дальнейшего развития тех решений, которые достигаются между Кишинёвом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия и в рамках продвижения к всеобъемлющему и жизнеспособному урегулированию на Днестре, – сказал Сергей Лавров.

Говоря о приднестровском вопросе, министры затронули и тему утилизации боеприпасов, которые хранятся в селе Колбасна. Напомним, с соответствующей инициативой выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

– Мы приветствуем также готовность РФ возобновить диалог о вывозе и утилизации боеприпасов, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна. Эти боеприпасы представляют постоянную угрозу для жителей РМ и для региона в целом, – заявил Попеску. – Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в связи с этим. Это и доставка соответствующего оборудования, приезд специалистов, определение источников финансирования, заключение контракта.

По срокам, год с небольшим займет подготовительная работа, – подытожил Лавров.

Отметим, что это первый официальный визит министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску в Москву. Его коллега Сергей Лавров подчеркнул, что возобновление контактов по линиям парламентов и правительств дает хорошую возможность обозначить приоритетные задачи в двусторонней повестке и скоординировать усилия для нормализации молдавско-российских отношений.