О чем говорили Додон и Козак: главные тезисы встречи

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с прибывшим с визитом в нашу страну вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России Дмитрием Козаком. Итоги встречи были подведены в рамках брифинга для прессы.

Как рассказал глава государства, в рамках беседы были обсуждены двусторонние отношения Молдовы и России, а именно следующие вопросы.

Работа межправкомиссии

Игорь Додон отметил, что сегодня был назначен сопредседатель молдо-российской межправкомиссии с молдавской стороны. Им стал вице-премьер Василий Шова. Президент выразил надежду на то, что в скором времени будет обсуждена дальнейшая повестка в этом направлении, и напомнил, что последнее заседание молдо-российской межправкомиссии было в ноябре 2016 года.

– Вопросов накопилось очень много. Думаю, что сегодня будет дан старт хорошей, плодотворной работе, – сказал он.

Продление торговых преференций для Молдовы

Глава государства также обратился к Дмитрию Козаку с просьбой рассмотреть возможность продления договоренностей, которые действуют до 1 июля. Речь идет об экспорте 5 товарных позиций из РМ в Россию без пошлин. Соответствующая договоренность была ранее достигнута Игорем Додоном и Владимиром Путиным и вступила в силу 1 января текущего года.

– За этот период существенно увеличились поставки – от 50% до несколько раз – именно по этим товарам. Молдавские производители сэкономили несколько сотен миллионов леев. Это конкретная помощь, – подчеркнул Игорь Додон.

Разрешения для молдавского автотранспорта

В ходе встречи был поднят еще один важный вопрос – разрешения для автотранспорта из Молдовы на поставки наших товаров в Россию. Срок действия документов заканчивается на днях, а потому глава государства попросил вице-премьера РФ помочь в разрешении этой проблемы.

Расширение списка предприятий

Глава государства обсудил с вице-премьером России и вопрос расширения списка молдавских предприятий, которые могут поставлять свою продукцию на российский рынок. Речь идет о винодельческих компаниях и консервных заводах. Игорь Додон выразил надежду на то, что этот вопрос также будет обсужден межправкомиссией.

Поставки газа

Стороны обсудили также начало переговоров по поводу нового контракта на поставки газа в Молдову.

– Конечно, это зависит и от Украины, потому что мы не знаем, будет или нет транзит через Украину, начиная с 1 января, но у нас нет ни договора по транзиту, ни соглашения об условиях. Нужно побыстрее запустить эти переговоры – буквально, с завтрашнего дня, – сказал он.