О чем говорил президент в ПАСЕ: ключевые тезисы выступления (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил сегодня, 29 января, на заседании ПАСЕ. В своем выступлении, произнесенном сразу на четырех языках, английском, молдавском, русском и французском, глава государства остановился на нескольких важных моментах, чтобы наиболее полно представить присутствующим нынешнюю ситуацию в Республике Молдова и видение руководства страны внутренней политики, приоритетов во внешней политике, основных реформы, которые стоят на повестке дня, межэтнических отношений и прогресса в приднестровском урегулировании.

Внутренняя политическая ситуация

Игорь Додон отметил, что со дня провозглашения независимости выборы как основной институт демократии стали главным предметом гордости политической системы Республики Молдова. Президент подчеркнул, что Молдова входит в число тех стран, в которых государственная власть переходит от одной политической силы к другой только в рамках законных демократических норм и процедур.

– За почти 30 лет независимости в Молдове сменилось 5 президентов, 8 созывов парламента, более 15 глав правительств. Конечно, мы, как и любая страна, не застрахованы от политических кризисов и вызовов. В 2009 и 2019 годах жители Молдовы стали свидетелями так называемых попыток государственного переворота, которые, к счастью, не привели к дестабилизации политической системы и не ввергли страну в хаос гражданского конфликта, как это, к сожалению, имело место в других странах, где происходили подобные события, – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что 2019 год был очень сложным для Республики Молдова. В прошлом году сменилось три правительства, но удалось избежать дестабилизации политической обстановки во многом благодаря внутреннему политическому консенсусу и внешней поддержке.

– Партия социалистов и предвыборный блок «ACUM» сформировали в июне прошлого года коалиционное правительство с амбициозной программой деолигархизации. Надеялись, что нам удастся преодолеть существующие противоречия и провести ряд важных для страны реформ с целью стабилизации экономической ситуации и восстановления конструктивных отношений с нашими внешними партнёрами как на Западе, так и на Востоке. Многое нам удалось сделать вместе, но, к сожалению, правительство оказалось неустойчивым, что привело к его отставке и назначению в ноябре 2019 года нового состава кабинета министров. Эти события стали серьёзным испытанием для всего политического класса и граждан страны. Несмотря на сложность момента, политический класс, гражданские институты и всё молдавское общество продемонстрировали зрелость и приверженность верховенству права. Преодоление политического кризиса и мирная передача власти дали новый импульс международному сотрудничеству и позволили Республике Молдова твёрдо следовать курсу демократического развития, – заявил он.

Приоритеты внешней политики

Говоря о приоритетах внешней политики, Игорь Додон подчеркнул, что с момента обретения независимости Республика Молдова была разделена между различными геополитическими течениями, которые политики чаще всего создавали с целью получения избирательного капитала.

– У нас были проевропейские партии и политики, которые скомпрометировали европейский курс страны. Геополитическая борьба между партиями Молдовы привела в замешательство граждан и часто блокировала развитие страны. Все, кто участвовал в политике, должны взять на себя ответственность за эту ситуацию, извлечь из неё уроки и осуществить необходимые преобразования, с тем чтобы наша страна больше не разделялась на проевропейцев, прорусских, проамериканцев, прорумын и так далее. Приоритетом президента и нового молдавского правительства является сбалансированный внешнеполитический курс. Это предполагает эффективное внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, восстановление и развитие стратегического партнерства с Российской Федерацией, нашими соседями Румынией и Украиной, США, Турцией и другими странами. Принцип сбалансированной внешней политики предлагает открытость ко всем международным партнёрам, как на Западе, так и на Востоке. Республика Молдова – европейская страна, и мы поддерживаем идею создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Мы полны решимости построить современное развитое и процветающее правовое государство, которое займёт достойное место в Европе и во всем мире, – добавил он.

Игорь Додон подчеркнул, что ему бы хотелось, “чтобы Молдову больше не считали пророссийской, проевропейской, проамериканской или прорумынской. У нас есть граждане, которые могут поддерживать одновременно все эти направления либо ни одно, но важно не генерировать геополитические стереотипы, а сосредоточиться на демократических ценностях”.

– Моя цель и моё самое большое желание как президента – объединить людей, бороться с этим ложным геополитическим разделением, созданным политическими партиями в их стремлении обеспечить для себя полностью контролируемый электорат. Поэтому прошу вас: не поддерживайте партии, поддерживайте граждан Республики Молдова. Если бы мы сейчас перечислили проевропейские партии и руководителей Республики Молдова последних 10-ти лет, пользовавшихся доверием у европейских лидеров, мы опустили бы головы от стыда. Быть проевропейским означает не только политическую принадлежность к европейской политической группе, но – прежде всего – способность усвоить и внедрить европейские ценности в Республике Молдова. Как президент я хочу, чтобы важная поддержка, которую страны ЕС оказывают Молдове, достигала непосредственно граждан, правильно оценивалась и продвигалась, но не в пользу отдельных партий или политиков, – добавил глава государства.

Настоятельная необходимость продвижения реформ

Продолжение реформ и преобразование Республики Молдова – необратимый процесс, необходимый, прежде всего, стране и её гражданам, отметил президент. Построение демократии не имеет простых решений. Оно возможно только в условиях политической и экономической стабильности путём надлежащего функционирования демократических институтов, ряд которых созданы при поддержке Совета Европы. На данном этапе важно, чтобы политики и партнёры проявили терпимость и серьёзность в целях реализации предложенных реформ, сказал он.

Глава государства подчеркнул, что процесс реформирования страны опирается на программу деятельности правительства на 2020–2023 годы и положений Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз. В этом контексте принимаются во внимание и рекомендации ПАСЕ и комитетов по мониторингу Совета Европы.

– На сегодняшний день основные усилия президента, парламента и правительства нашей страны направлены на реализацию многих реформ, но я хочу особо подчеркнуть наши усилия по реформированию правосудия и борьбе с коррупцией. Посредством комплексной реформы правосудия мы намерены искоренить коррупцию среди судей, обеспечить профессиональный и честный судейский корпус, вернуть доверие граждан к судье и правосудию в Молдове. Эта реформа должна быть выведена из русла политических дебатов. В связи с этим хочу поблагодарить госпожу Генерального секретаря Совета Европы за немедленное решение о создании специальной рабочей группы по реформе правосудия и за первый визит в Кишинев официальных лиц Совета на прошлой неделе. Мы не хотим реформы ради реформы или её копирования любой ценой. Нам нужен процесс, в котором есть доверие и поддержка, – заявил он.

Реформа правосудия является лишь одним из элементов общей институциональной реформы, сказал Игорь Додон. Он признал, что государственные институты чрезвычайно слабы после стольких лет политического контроля над ними, после периода, когда для них была создана функциональная модель, основанная на политическом подчинении.

– Вот почему реформа правосудия является одним из наиболее важных вызовов, стоящих перед нами. Институты государства должны быть реформированы и осуществлять свою деятельность в пользу граждан. Это та область, где поддержка европейских институтов очень важна для нас. Откровенно говоря, верховенство закона было практически подорвано на протяжении последних лет в Республике Молдова. Это и вы констатировали не один раз, но мы ощутили это самым прямым образом. В результате реформирования правосудия мы сможем устранить недостатки в области соблюдения прав человека, которыми в Молдове пренебрегают в последние годы. У нас были сотни дел, по которым людей отправляли в тюрьму, нарушалось их право на защиту или справедливое правосудие. И это происходило даже в период правления так называемых проевропейских партий, которые фактически воспользовались «проевропейским зонтиком» в групповых, даже преступных интересах. Недавние события, однако, показали, как сильно деградировала ситуация в Молдове, и что в этом не было ничего геополитического, не было борьбы между Москвой и ЕС, как это пытался представить олигархический режим, чтобы скрыть злоупотребления в стране. То, что произошло в последние годы в области прав человека в Республике Молдова, очень серьезно, поэтому государственные институты должны разобраться и предать суду тех, кто совершил беззаконие, – выразил уверенность президент.

В то время как некоторые политики пытаются поставить на первое место по значимости геополитические вопросы, такие как объединение с Румынией, борьба с Москвой, борьба с американцами и другие ложные темы, для главы государства и правительственной команды реальная угроза государственной безопасности исходит изнутри страны. Угроза настоящая, а не геополитическая. Угроза, против которой до сих пор ни одно правительство не боролось по-настоящему – коррупция, сказал он.

– Сотни тысяч молдавских граждан покинули страну при предыдущих властях не из-за геополитической ориентации страны, а из-за коррупции, которая привела к бедности, социальному неравенству, несправедливости. Именно поэтому вопрос коррупции фигурирует в повестке дня каждого заседания Высшего совета безопасности, которые я провожу как президент страны. Именно поэтому мы попросили правительство провести глубокие реформы в области правосудия в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в тесном сотрудничестве с экспертами этого учреждения. У нас есть важные подвижки в борьбе с коррупцией. Мы начинаем выявлять правду о банковском мошенничестве и его бенефициарах. Государственные учреждения наконец собираются отдать их под суд. Мы добились значительных успехов в выяснении незаконной концессии аэропорта, а также в других резонансных делах. И это было возможно, потому что политики позволили правосудию начать работать, – подчеркнул президент.

Межэтнические отношения и сотрудничество с регионами

Республика Молдова является полиэтническим государством, в котором мирно живут более ста этнических групп. Русский язык в Республике Молдова имеет статус языка межнационального общения. Ситуация в этой сфере значительно улучшилась благодаря принятой в 2017 году Стратегии консолидации межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–2027 годы, отметил президент.

Игорь Додон подчеркнул, что изменение нормативно-правовой базы в области управления местных органов публичной власти основано на уважении принципа местной автономии и децентрализации в соответствии с положениями Европейской хартии местного самоуправления и Рекомендациями Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Примером этого может служить развитие отношений между органами центральной публичной власти Республики Молдова и региональными властями АТО Гагаузия.

– В этом контексте следует отметить активное сотрудничество на уровне депутатов Парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузской автономии по разработке проектов законодательных инициатив, касающихся дальнейшего совершенствования молдавского законодательства в области статуса автономии. Несмотря на некоторые трудности, Гагаузия успешно развивается и обретает черты современной автономии европейского типа. Руководство Молдовы и впредь будет уделять большое внимание жителям Гагаузии, поддерживать социально-экономическое развитие региона и его культурное многообразие. Такая политика в отношении АТО Гагаузия, безусловно, будет способствовать консолидации полиэтнического общества Республики Молдова, – сказал он.

Урегулирование приднестровской проблемы и меры по укреплению доверия

Вопросы урегулирования приднестровской проблемы и меры по укреплению доверия являются одним из важнейших приоритетов действующего руководства Республики Молдова, сказал Игорь Додон.

– В течение трёх лет у меня состоялось семь встреч с руководством региона, в ходе которых обсуждались действия, направленные на решение проблем, с которыми сталкиваются жители Республики Молдова на обоих берегах Днестра. Мы поддерживаем прогресс, достигнутый в 2017–2019 годах по вопросам реализации мер укрепления доверия из так называемого пакета «Берлин+» в рамках формата «5+2». Хочу отметить, что из восьми мер доверия шесть были реализованы или находятся в стадии реализации. Среди наиболее важных – выдача нейтральных регистрационных номеров для автомобилей левобережья Днестра, признание дипломов учебных заведений Приднестровского региона, решение проблемы мобильной связи. В поле зрения администрации президента, парламента и правительства остается соблюдение прав и свобод человека в Приднестровском регионе в правовом, экономическом и гуманитарном плане. Мы считаем, что данная проблематика может активнее обсуждаться и в рамках формата «5+2» при поддержке ОБСЕ и Совета Европы, – рассказал он.

Другой важной задачей в развитии диалога по приднестровской проблематике для руководства страны и всего политического класса, по его мнению, является разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе суверенной и территориально целостной Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, с соответствующим механизмом гарантий основных прав и свобод человека.

– Как один из ключевых факторов позитивного влияния на процесс приднестровского урегулирования мы рассматриваем реализацию Стратегии по продвижению международного признания статуса постоянного нейтралитета Республики Молдовы, что, безусловно, будет способствовать укреплению безопасности в данном регионе Европы. В связи с этим мы приветствуем инициативу Российской Федерации, озвученную в августе 2019 года, о намерении возобновить процесс вывоза и утилизации боеприпасов с территории Республики Молдова, – добавил президент.

Помнить зло – во имя добра!

Одна из важнейших особенностей цивилизованных стран – сохранение памяти о событиях, которые подтолкнули мир к краю пропасти, приблизили нас к катастрофе. Мы обязаны помнить зло – во имя добра. Наша задача сегодня – не допустить повторения былых войн, холокоста, геноцида и других катастроф, не допустить новых форм рабства, дискриминации и угнетения людей. На нашей коллективной совести – любое проявление насилия по национальному признаку. Несколько дней назад, 27 января, мы все вместе отметили 75-летие освобождения Красной армией Освенцима. В этом году 9 Мая мы отмечаем важную историческую дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Республике Молдова пройдут масштабные мероприятия, посвящённые Дню Победы, и это станет ещё одним импульсом к укреплению национального единства, поможет обществу сплотиться, вместе жить, дружить и работать на благо людей, во имя мира и справедливости. Очень надеюсь на то, что эту важную дату – 9 Мая – помнят и чествуют и в других странах, прошедших через ту страшную войну. В этом году исполняется 75 лет Организации Объединённых Наций, которая взяла на себя заботу о сохранении терпимости и мира во всем мире. Это нелёгкая задача, но мы знаем, что благодаря ООН многие масштабные войны удалось предотвратить и что за последние десятилетия положения о правах человека заняли прочную позицию в конституциях большинства стран. Пусть эти юбилейные даты служат нам напоминанием о том, что добро нуждается в нашей защите.

Заключение

Подводя итог, глава государства отметил, что Совет Европы со временем стал катализатором демократических преобразований в Республике Молдова.

– Считаем, что, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наша страна в построении современного правового государства, Республика Молдова может рассчитывать на поддержку в реализации задачи по завершению процедуры мониторинга Парламентской ассамблеей Совета Европы. Я заверяю вас в том, что пришло время сделать этот шаг, определить аргументы в пользу этого естественного желания. Мы хотим, чтобы к нам относились как к стране, которая способна самостоятельно отвечать за свои действия и решения. Подчеркну: с точки зрения политической, экономической и гуманитарной, Молдова как государство была и остается европейской страной. Мы готовы к серьёзным изменениям, чтобы работать в рамках Совета Европы как полноценный участник этой уважаемой международной общеевропейской организации. Мы вступаем в новое десятилетие. Это хороший повод ещё раз задуматься о том, для чего создавался Совет Европы. Уверен, что, вопреки неопределенностям, европейский проект Общего дома остается проектом, который вдохновляет и мобилизует. Мы должны осознать, что, независимо от национальной специфики и языков, на которых мы говорим, мы должны действовать сообща ради тех ценностей, которые мы разделяем, ради стабильности, основанной на сотрудничестве, правах человека и верховенстве закона. Это и есть путь к укреплению европейской стабильности и безопасности, – подытожил он.