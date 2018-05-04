О бомбе в столичном управлении образования сообщил 48-летний “шутник” (ВИДЕО)

О бомбе в столичном управлении образования сообщил 48-летний “шутник” (ВИДЕО)

Порой, и повзрослев, люди совершают необдуманные “подростковые” поступки.

Столичная полиция идентифицировала подозреваемого в звонке с сообщением о бомбе, заложенной в здании управления образования сектора Ботаника на бульваре Траян. Сообщение было сделано 11 апреля.

Звонившим оказался 48-летний мужчина, житель Кишинева. Он рассказал, что идея такой “шутки” пришла ему в голову во время совместного времяпрепровождения с его 39-летним ранее судимым приятелем.

По факту совершения заведомо ложного сообщения о теракте инициирован уголовный процесс. За такие “шутки” молдавское законодательство предусматривает наказание в виде штрафа от 4 до 10 тысяч леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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