Нужно ли Молдове отказаться от перехода на зимнее время? Президент спрашивает мнение граждан (ФОТО)

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В адрес главы государства поступают многочисленные вопросы от наших граждан о том, рассматривают ли в Молдове возможность отказа от перехода на зимнее время, как это сделали в Европейском союзе. В связи с этим Игорь Додон посчитал необходимым вынести на общественное обсуждение один вопрос: «Считаете ли вы необходимым, чтобы Парламент Республики Молдова принял законопроект об отказе от перехода на зимнее время?».

Высказать свое мнение, поставив “+” (“за”) или “-” (“против”), все желающие могут на страницах главы государства в соцсетях.

Напомним, что в марте 2019 года Европейский парламент постановил отменить переход на зимнее время с 2021 года. Таким образом, стрелки часов в странах ЕС будут в последний раз переведены на один час вперед в последнее воскресенье марта 2021 года.

В 2011 году это сделали Россия и Беларусь. В 2016 году от зимнего времени отказалась Турция. Грузия и Казахстан аналогично поступили в 2005 году, четыре республики Центральной Азии – еще в начале 90-х годов. Армения отменила переход на летнее время в 2012 году.

В настоящее время Украина, вслед за Европейским союзом, тоже рассматривает возможность отмены зимнего времени с 2021 года.

Таким образом, все бывшие советские республики и важнейшие торгово-экономические партнеры Республики Молдова отказались от практики перевода стрелок или рассматривают такую возможность.