“Нужен комплексный подход”: руководство страны разработает план мер для борьбы с преступностью и повышения уровня защиты граждан (ВИДЕО)

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Руководство страны очень обеспокоено резонансными преступлениями, произошедшими в последнее время. Это – результат сложившейся на протяжении десятков лет ситуации в Республике Молдова, а также итог так называемой реформы МВД, имевшей место в последние 10 лет. Об этом президент Игорь Додон заявил после заседания Высшего совета безопасности.

– Приведу пример: раньше участковые были в каждом селе, на 2 200 – 2 500 жителей. Теперь же один участковый на 10 000 жителей. И есть районы, где всего 2-3 участка на весь район. То есть, в ведении одного участкового может быть 4-5-6 сёл, а в одно село он может заглянуть раз в две недели-месяц. А раньше был один участковый на село и он знал обо всем, что там происходит. Если мы не поменяем систему, кто угодно, и нынешнее, и следующее правительство столкнутся с подобной проблемой. 80-90% тяжких преступлений происходят в состоянии опьянения: убийства, изнасилования и т.д. Это, в том числе, последствия того, что люди уезжают из сел. Кто мог предположить, что 14-летний подросток убьет 12-летнего? Да, должна была быть полиция, но должны быть и более комплексные государственные программы в этой области, – рассказал Игорь Додон.

Именно поэтому, отметил президент, правительство решило вернуться к тому, чтобы в каждом населенном пункте был участковый полицейский, однако параллельно с этим должны быть применены и более широкие меры, которые будут предусматривать работу с молодежью, профилактические работы в каждом населенном пункте, в особенности в трудных семьях, где родители пьют и т.д.

– Это очень серьезная проблема. Думаю, в течение следующих 2-3 недель мы разработаем подробный план и начнем его внедрять. Это наш долг. Я в качестве президента сделаю всё возможное, чтобы подобный эффективный план заработал как можно быстрее. Не позже марта мы должны взяться за вопрос с участковыми, за кампании по предупреждению преступлений и так далее, – сказал он.