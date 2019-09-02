Нуждаются в капремонте: большинство аварийных зданий в Кишинёве находятся в секторе Центр

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Множество зданий в столице нуждаются в капитальном ремонте. Об этом заявляют преторы столичных секторов после оценки состояния городских сооружений.

По словам претора сектора Центр Павла Русу, среди обнаруженных проблем числятся нуждающиеся в ремонте стены нескольких жилых домов, части конструкций, которые могут упасть, а также нежелательное вмешательство и изменение первоначальных проектов зданий.

На Буюканах обнаружено сразу 14 аварийных домов, которым необходим срочный ремонт, пишет agora.md. Бьют тревогу и на Ботанике. Так, по словам вице-претора сектора Бориса Препелицы, хуже всего обстоит ситуация с домом на улице Мунчешть, 68, который было предложено и вовсе снести, хотя в этом аварийном доме продолжают жить две семьи. И на Чеканах есть проблемы: на улице Михаила Садовяну находится дом с трещинами между блоками, а в одном из детских садов в срочном ремонте нуждается фасад здания.

По словам преторов, необходимо создать специальные комиссии для оценки ситуации на местах. На основании их решений будут приняты меры по выделению финансовых источников, необходимых для выполнения ремонтных работ.