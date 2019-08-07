Нуждающиеся жители столицы могут бесплатно питаться в социальной столовой на Ботанике

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Управление социального обеспечения сектора Ботаника сообщает, что люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, а также многодетные семьи могут питаться в социальной столовой, расположенной по улице Сармизеджетуса, 9.

Как сообщает пресс-служба Претуры сектора Ботаника, воспользоваться услугами социальной столовой могут люди, чей доход не превышает 3 000 леев в месяц. Для получения бесплатного питания необходимо предъявить копию удостоверения личности и копию пенсионного удостоверения с указанной суммой пенсии.

Документы необходимо подать в Управление соцобеспечения сектора Ботаника (ул. Титулеску, 47), в помещении которого на днях завершился ремонт, инициированный Партией социалистов. Дни приёма: понедельник, вторник, четверг. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номерам: 022-527-171, 022-532-082.

Стоит отметить, что бесплатное питание для социально-уязвимых категорий населения стало возможным после того, как в прошлом году Муниципальный совет Кишинева одобрил соответствующий проект, предложенный фракцией Партии социалистов.