Нуждающиеся семьи из 10 районов Молдовы получат помощь в период пандемии

0

150 семей с детьми из Кантемирского, Каларашского, Каушанского, Фалештского, Ниспоренского, Оргеевского, Сорокского, Сынджерейского, Теленештского и Штефан-Водского районов получают наборы продуктов питания и средств личной гигиены. Пожертвование на общую сумму 10 тысяч евро передано семьям Общественным объединением «Партнерство для каждого ребенка» (PPFC) при финансовой поддержке Ирландского фонда Siol.

По словам директора PPFC Даниелы Мэмэлигэ, эта помощь предоставляется в контексте социальных последствий, которые уже ощущаются в Республике Молдова в результате пандемии COVID-19, и направлена ​​на поддержку нуждающихся семей и обеспечение благополучия детей. Семьи были определены управлениями социальной помощи этих десяти районов. Наборы включают овощи, масло, пшеничную муку, крупу, макароны, консервы, чай, сладости, а также шампунь, жидкое мыло, зубную пасту и моющее средство для мытья посуды, передаёт moldpres.md.

Пожертвование стало возможным благодаря гранту на общую сумму 50 тысяч евро, предоставленному правительству Республики Молдова Фондом Siol из Ирландии в конце марта. Из общей суммы гранта было закуплено медицинское и защитное оборудование для нескольких медицинских учреждений страны на 35 тысяч евро.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.