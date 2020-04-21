“Ну и Сорос с вами!”. Цырдя рассказал, почему российский кредит вызвал “конвульсии” у депутатов Санду

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Российский кредит вызвал гнев и мощные конвульсии у депутата PAS Д. Алайба.

Якобы Додон решил предать страну в Пасхальную неделю, як Иуда Христа. И все ради 30 сребреников от Путина!

То, что господин Алайба русофоб, мы знали давно. А вот то, что он ревностный христианин, мы слышим впервые! 😳😂😂

Но Алайбе ли рассуждать о Христе? Ведь так и дотаций Сороса лишиться можно!

1. Не вы ли проталкивали Закон о равенстве шансов(25.05.2012), впихнув там статью про особые права граждан с разными “сексуальными ориентациями”, но с одинаковым полом? 👨👨И это несмотря на сопротивление Церкви.⛪️

2. А не вы ли толкаете сейчас Стамбульскую конвенцию, где ЛГБТ получат такие привилегии, что рядовые граждане завоют?🚻 Здесь сколько сребреников дают?🏳️‍🌈

3. А не вы ли брали кредиты налево и направо, пресмыкаясь перед донорами и принимая самые унизительные условия для страны? Майя Григорьевна лично взяла кредит у Всемирного Банка на 40 млн евро в 2013! Радует, что деньги пошли на “благородную цель” – закрытие школ, оптимизацию учителей! В 2012 -2018 годах были закрыты 205 образовательных учреждений!. А 20 сентября 2019 она взяла кредит у МВФ в $ 46 млн обещав Фонду повышение тарифов на природный газ, увеличение НДС на HORECA с 10 до 20%, заморозку роста пенсий и зарплат и Бог еще знает что!

4. Про предательство страны. Мы думали предательство, это когда сдаешь бесплатно ВЕМ и аэропорт, крадешь миллиард. 💼А потом создаешь в парламенте коалицию с теми, кого вы же обвиняли в краже миллиарда – с Шором и Канду. Или вы всегда были с ними? А, да, вы же были вместе в АЕИ 1, 2, 3 во время кражи миллиарда!

5. Про кредит из РФ в 200 млн евро. 🇷🇺Процент – никакой (2%). К примеру, у Польши в 2010 году мы взяли $ 15 млн под 2.8%. Возмущения Алайбы мы не слышали.

⚠️У МВФ (программа EFF) -1,727%, но берут и “комиссион” в 0,5% от суммы всего кредита! И у МВФ ресурсы ограничены корзиной для каждой страны. В 2016-17 они потребовали отдать все банки страны иностранцам. 🏦Плахотнюк так и сделал. В 2019 – поднять НДС на газ и налоги для кафе, гостиниц и ресторанов. Санду так и сделала. Алайба был доволен.

⚠️У Всемирного банка (WM) -2,82% (в долларах), у International Fund for Agricultural Development (IFAD) – 2,85%! И да – с кучей условий! И тратишь на то, на что укажут эти кредиторы. То есть, покупаешь их товар, возвращаешь потом им деньги + процент. И плюс – полный контроль страны.

⚠️У России мы берем суверенный кредит. Тратим как хотим и на что хотим. Никаких политических условий типа продажи банков, приватизации стратегической собственности, принятие законов о равенстве шансов и т.д. И вдруг Алайба стал негодовать! Видимо потому, что дают кредит в тот тяжелый момент, когда ЕС, назло пандемии, заблокировал всю внешнюю помощь в бюджете страны! Кстати, не без подачи PAS cu DA! Да еще и поставили вначале 28 условий, а сейчас еще 8! И кредит из РФ берется не для потребления, как это делала Майя Григорьевна, а на развитие. Не на закрытие школ, больниц, а наоборот — на строительство дорог, магистралей, мостов!

А значит на рост ВВП, создание рабочих мест, рост транзитных возможностей страны и таможенных сборов.

Или вас именно это и раздражает? Что из России? Что на развитие? Что уменьшает зависимость от Запада?

Видимо, да.

Ну и Сорос с вами!