Ножом в сердце: жительница Калараша убила своего супруга

Ножом в сердце: жительница Калараша убила своего супруга

Женщину задержали полицейские после того, как она нанесла супругу смертельный удар ножом. Трагедия произошла вчера вечером в селе Нишкань Каларашского района.

По данным местной полиции, между супругами вспыхнула ссора. Женщина схватила кухонный нож и нанесла супругу смертельный удар в сердце. В результате полученного ранения 41-летни мужчина скончался до приезда скорой помощи, передаёт deschide.md.

Подозреваемая была задержана на 72 часа. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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