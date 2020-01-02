Ножом в сердце: жительница Калараша убила своего супруга

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Женщину задержали полицейские после того, как она нанесла супругу смертельный удар ножом. Трагедия произошла вчера вечером в селе Нишкань Каларашского района.

По данным местной полиции, между супругами вспыхнула ссора. Женщина схватила кухонный нож и нанесла супругу смертельный удар в сердце. В результате полученного ранения 41-летни мужчина скончался до приезда скорой помощи, передаёт deschide.md.

Подозреваемая была задержана на 72 часа. По факту убийства возбуждено уголовное дело.