Нож, сигарета и даже грудь: в детской книжке нашли отнюдь не детские картинки (ФОТО)

Нож, сигарета и даже грудь: в детской книжке нашли отнюдь не детские картинки (ФОТО)

Шокирующие изображения обнаружили в книжке с загадками для малышей на молдавском языке.

Автором этой сомнительной книжки является молодой автор, получивший образование в Кишиневе, но на данный момент, согласно информации с его странице в соцсети, во Франции, пишет realitatea.md.

На ее страницах можно найти картинки, уместность которых в детской книге подвергается большому сомнению. Так, есть в ней рисунки ножа, сигареты, загадка и картинка с изображением табака, и даже обнаженная женская грудь.

По мнению автора, данная книга призвана повеселить читателей. Сборник можно найти на полках столичных книжных магазинов.

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