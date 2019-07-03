Новым врио главы Антикоррупционной прокуратуры стал Эдуард Варзарь

Новым врио главы Антикоррупционной прокуратуры стал Эдуард Варзарь

У Антикоррупционной прокуратуры – новый врио директора. Речь идет об Эдуарде Варзарь, которого назначил генеральный прокурор Эдуард Харунжен после того, как Адриана Бецишор подала в отставку с этого поста. Информацию для портала realitatea.md сам Харунжен. 

Как сообщает источник, Варзарь работает в Антикоррупционной прокуратуре с 2012 года. Приказом генерального прокурора в 2014 году он был назначен временным заместителем прокурора АП. Впоследствии, в 2017 году, по предложению Высшего совета прокуроров, Варзарь стал заместителем главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, что этим утром Адриана Бецишор покинула пост врио директора АП, но не ушла из самой прокуратуры, а вернулась на свою прежнюю должность.

 

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