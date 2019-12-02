Новым председателем Фалештского района стал социалист Сергей Фынтына

Новым председателем Фалештского района стал социалист Сергей Фынтына

В субботу, 30 ноября, был избран новый председатель Фалештского районного совета. Им стал заместитель председателя территориальной организации Партии социалистов Сергей Фынтына. За его кандидатуру проголосовали 21 из 33 советников от фракций ПСРМ, ПДС, ДА, «Шор», ДПМ и независимый советник.

Один из трех заместителей председателя Фалештского районного совета – также представитель ПСРМ Вячеслав Фусу. Всего во фракции Партии социалистов Фалештского районного совета 9 советников.

До настоящего момента представители ПСРМ возглавили уже 18 районных советов.

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