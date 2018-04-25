Новым главой Высшей судебной палаты может стать Ион Друцэ

Новым главой Высшей судебной палаты может стать Ион Друцэ

Решение о его назначении принял сегодня высший совет магистратуры. Друцэ был единственным зарегистрированным кандидатом.

Чтобы быть назначенным на должность, кандидат должен будет заручиться поддержкой большинства депутатов парламента, пишет bizlaw.md.

Ион Друцэ был назначен судьей в окружном суде Кишинева сектора Ботаники в 1994 году и председательствовал в том же суде в 2004-2013 годах. С 2013 года он работает в Гражданской коллегии Высшей судебной палаты. Таким образом, Ион Друцэ работает в качестве судьи в течение 23 лет. Также он является президентом Ассоциации судей Республики Молдова с 2009 года.

Согласно закону, председатель ВСП назначается на четырехлетний срок и может занимать эту должность не более двух последовательных сроков. Председатель ВСП назначается парламентом по предложению Высшего совета магистратуры.

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