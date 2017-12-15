Новым директором НАЦ стал Богдан Зумбряну

Его кандидатура была утверждена парламентом.

За кандидатуру Зумбряну проголосовали 60 депутатов. Фракция Партии социалистов не отдала свои голоса в его пользу. Присягу свеженазначенный глава НАЦ принес сразу же перед народными избранниками.

До сих пор Богдан Зумбряну был начальником главного управления уголовного преследования НАЦ. Согласно ZdG.md, он живет на широкую ногу. В 2016 году его заработная плата составляла 17 тысяч леев (206 тыс. в год). Получил также 7 тысяч евро (140 тыс. леев) по поводу рождения ребенка, а также 15 тысяч евро за прекращение лизингового контракта на автомобиль Hyundai Tucson, который он приобрел в 2014 году. Годом ранее в день его рождения, Зумбряну подарили оружие стоимостью 149,5 тыс. леев.

Его жена Ирина, по профессии стоматолог, заработала в 2016 году 1710 леев в Государственном университете медицины и фармакологи им. Николая Тестемицану. Также получила 29 000 леев в качестве пособия за рождение ребенка. Кроме того, в лизинг приобрела автомобиль Hyundai Tucson. Сумма контракта составила 22,2 тысяч евро с процентной ставкой в 8,9%.

Глава Национального антикорруционного центра избирается на пятилетний срок без возможности назначения повторно.