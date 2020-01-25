Новым директором “Moldsilva” стал Думитру Кожокару

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На должность директора агентства “Moldsilva” назначен Думитру Кожокару. Таковы результаты конкурса, организованного Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Кожокару был представлен коллективу агентства на заседании, в котором участвовал отраслевой министр Ион Пержу, передаёт moldpres.md. Глава Минсельхоза отметил, что у нового директора – более чем 35-летний опыт работы в области управления лесным фондом и госуправления.

В свою очередь, Дмитрий Кожокару заверил, что приложит максимум усилий для улучшения состояния национального лесного фонда и восстановления повреждённых земель.