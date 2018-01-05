Новый вид мошенничества: неизвестные представляются налоговыми инспекторами и вымогают деньги у предпринимателей

Государственная налоговая служба Молдовы выступила с предупреждением и рекомендациями, как не стать жертвой мошенников.

По словам ГНС, проверка может проводиться только на основании письменного решения руководства Государственной налоговой службы в соответствии с положениями ст. 134 пар. (6) и ст. 216 пар. (2) Налогового кодекса. Таким образом, экономический агент имеет право запросить акт, подтверждающий это решение.

Кроме того, с 1 января 2018 года был запущен модуль «Налоговый контроль – юридические лица» автоматизированной информационной системы, которая позволяет следить за проверками на каждом этапе их проведения.

Государственная налоговая служба также обращает внимание на тот факт, что настоящие инспекторы обладают специальным удостоверением, модель и способ выдачи которых определяются учреждением. Удостоверение является официальным документом, который подтверждает юридический статус налогового инспектора и его полномочия при исполнении своих обязанностей.

Таким образов, инспектор обязан предъявить удостоверение экономическому агенту и решение ГНС о проведении проверки.

В случае, если у налогоплательщика, подлежащего проверке, есть сомнения относительно законности контроля или личности лица, представляющего себя в качестве сотрудника ГНС, Государственная налоговая служба настоятельно призывает уведомить по телефону: 0 8000 1525 (горячая линия, кнопка 4) Единого Call-центра Государственной Налоговой Инспекции или по телефону: 0 22 82 34 06 Управления внутренней безопасности и антикоррупции ГНС.

Ранее поставщик электроэнергии сообщил о новом виде мошенничества.