Новый вид мошенничества: аферисты за деньги предлагают срочную запись на экзамен по вождению (ВИДЕО)

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В социальных сетях работает группа мошенников, которые предлагают за деньги записаться на срочный экзамен на получение прав. Желающий оставляет сообщение, а через несколько секунд в личной переписке ему присылают список документов и цену на услуги.

Обычно это суммы от 200 до 700 леев. Никаких гарантий или чек клиент не получает, а деньги необходимо переслать на электронный кошелёк, пишет canal3.md.

Стоит отметить, что запись на экзамен бесплатная: воспользоваться услугой может любой желающий. Однако за срочную запись в обход очереди мошенники запрашивают по 500 леев.

В Агентстве госуслуг после собственного расследования решили не оставлять шансов авторам мошеннической схемы. Отныне запись на экзамен будет доступна только для пользователей с молдавским ip-адресом, пишет источник. Кроме того, за день один клиент сможет оформить предварительную запись не более чем на 3 услуги. Менять данные или аннулировать запрос смогут только сотрудники учреждения после обращения клиента по телефону.